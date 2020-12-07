Прогноз составили исследователи из СПбГУ.

Ученые из СПбГУ, создавшие новую математическую модель прогнозирования распространения коронавируса, назвали даты, на которые придется пик заболеваемости в Москве и Санкт-Петербурге.Согласно их расчетам, максимальные показатели будут фиксироваться в столице с 10 по 12 декабря (149-151 тыс. одновременно болеющих), а в Санкт-Петербурге с 15 по 16 декабря (64-65 тыс. пациентов).По России в последние пару недель ежедневно фиксируется 24-27 тыс. новых случаев заболевания ежедневно. Опираясь на данные показатели, исследователи делают выводы, что темпы прироста сохранятся еще 7-10 дней, а после пойдут на спад.В итоге страна выйдет на пик заболеваемости только к 22 декабря. Тогда общее количество больных, имеющих активный подтвержденный диагноз, будет от 514 до 517 тыс. человек.Заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики вуза Виктор Захаров объяснил, что для расчетов была составлена новая математическая модель, так как алгоритм, выведенный весной, не отражает динамику распространения коронавируса. В основу были положены данные из страны, где ситуация и меры профилактики максимально похожи на российские, но события там развиваются на пару недель быстрее, чем у нас.- Динамические показатели, характеризующие течение эпидемии, появлялись бы раньше минимум на три недели или месяц, — объясняет Виктор Захаров Известиям. — Поэтому мы, например, не взяли Германию — она очень близка к нам по времени развития пандемии. Не взяли и Китай, меры в котором несопоставимы с нашими.