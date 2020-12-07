Сергей Курасов- учитель истории из Владимира стал победителем всероссийского конкурса "История в школе: традиции и новации".

Сергей Курасов- учитель истории из Владимира стал победителем всероссийского конкурса "История в школе: традиции и новации". Он проводится всего пять лет, а педагоги из нашей области уже трижды становились его лауреатами. Слово Вере Куликовой.История - не абстрактный предмет, а творцами могут быть собственные бабушки и дедушки. Так учит на своих уроках Сергей Курасов. Тема Великой Отечественной войны - особая. С точки зрения всеобщей истории, говорит учитель пятнадцатой школы Владимира , событие - близкое . Тем более обидно за детей , когда они не могут ответить на , казалось бы, простые вопросы.Сергей Курасов, победитель Всероссийского конкурса, учитель истории школы №15 г. Владимира:- У нас был урок "Мой регион в годы Великой о Отечественной войны " , и начали мы с того, что показали ролик. Опрос в проводили коллеги , и студентов в том числе, и выяснилось они ничего не знают о войне. Кто-то даже сказал, что на территории Владимирской области проходили военные действия, и исходя из этого мы пытались понять , а что же мы могли бы сказать.Изучать не только по книгам , но и по воспоминаниям родных и знакомых, - такой метод избрал педагог. на уроках его ученики делились семейными легендами, разработали макет обелиска владимирцам- труженникам тыла. Владислав гордится своим прадедом Николаем Русецким.Владислав Богуш, учащийся средней школы №15 г. Владимира:- Он воевал на Курской дуге . У него более 20 орденов, разных медалей и наград. Они все хранятся у меня дома. Он , к сожалению, 3 месяца не дожил до моего рождения. Но я каждый год навещаю его на кладбище. Я очень горд за него, на самом деле.Сергей Курасов вслед за учениками размышлял в эссе на тему "История и мифы: проблема создания у учащихся объективной картины Великой Отечественной войны". Его жюри всероссийского конкурса признало лучшим. На итоговой презентации Сергей представил проблемный урок и показал коллегам, как интернет может прийти на помощь в изучении этой темы. В частности, познакомил с порталом "Вестник-календарь Победы" . С молодым поколением нужно говорить на их языке считает педагог. Его точку зреня разделяют и другие учителя 15-ой школы. Ее директор Наталья Кузнецова - только что стала победителем Всероссийского конкурса "Инновационная школа-2020."Наталья Кузнецова, директор средней школы №15 г. Владимира, кандидат педагогических наук:- Учитель должен самореализовываться и понимать правильным ли путемон идет. Для этого нужна такая независимая оценка, а она наиболее полно дается в профессиональных конкурсах, когда ты понимаешь, что твой труд оценивается, что ты идешь правильной дорогой.Сам Сергей Александрович - кандидат наук, И в этой школе - он не единственный , кто имеет ученое звание. В этом году он стал еще и лучшим учителем в рамках нацпроекта "Образование". Скучать некогда, говорит Сергей. В его расписании - обмен опытом с коллегами, экскурсии , лекции и учеба. Ведь история - это бесконечный процесс.Вера Куликова, Андрей Синягин Вести- Владимир.