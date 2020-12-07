Работы по вырезке загрязненного грунта и восстановлению естественного состояния почвы продолжаются.

Производственной экологической лабораторией Центра охраны окружающей среды Горьковской железной дороги завершены исследования проб почвы и грунта в границах станции Новки-1. Превышения фоновых показателей содержания нефтепродуктов в почве (250 мг/кг для данной местности) за пределами ограждающей дамбы не выявлено.Внутри локализованной территории среднее содержание нефтепродуктов в почве составляет около 1100 мг/кг. Работы по вырезке загрязненного грунта и восстановлению естественного состояния почвы продолжаются. Экологический мониторинг и контрольные лабораторные исследования эффективности проводимых мероприятий будут продолжаться до полного восстановления территории.Напомним, в ОАО «РЖД» по ликвидации экологических последствий транспортного происшествия на станции Новки-1 во Владимирской области.