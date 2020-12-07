Он скончался в возрасте 85 лет.

4 декабря скончался бывший директор Владимирского авиамеханического колледжа Лев Червяков.Лев Анатольевич родился 21 ноября 1935 года в селе Новки Камешковского района. После окончания школы в 1950 году поступил во Владимирский авиамеханический техникум, по окончании которого в 1954 году был направлен на работу на одно из предприятий Пензы. Осенью 1954 года призван в ряды Советской Армии. После демобилизации с 1958 по 1962 годы трудился на Владимирском тракторном заводе старшим техником, инженером конструктором, одновременно обучаясь на вечернем отделении Владимирского политехнического института. В 1962 году Лев Анатольевич перешел на работу в ВЗПО «Техника», где проработал до 1981 года в качестве инженера конструктора, замначальника конструкторского отдела, замсекретаря, секретаря парткома. С 1981 по 1983 годы заведовал отделом производственной работы Облсовпрофа. С 1983 по 2009 – директор Владимирского авиамеханического колледжа.С 1987 года Лев Червяков возглавлял Совет директоров средних профессиональных учебных заведений региона. Под его началом решались проблемы развития и координации деятельности сферы.«Он выполнял большую общественную работу, являясь членом комиссии по образованию при Губернаторе области, членом коллегии департамента образования, председателем территориальной избирательной комиссии Владимира», - сообщают в департаменте образования Владимирской области.Лев Анатольевич Червяков награждён «Знаком Почета», орденом Почёта, удостоен званий - «Заслуженный учитель школы РФ», «Почётный авиастроитель», «Почетный работник СПО».