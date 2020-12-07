В сравнении с прошлогодними показателями, жители региона на 18% чаще покупали страховки.

За девять месяцев 2020 года, в сравнении с прошлогодними показателями, жители региона на 18% чаще покупали страховки. Наибольший прирост у ОСАГО – 72%, почти 290 000 полисов.«Жители Владимирской области стали реже страховаться от болезней и несчастных случаев. Оформлено - 61 400 полисов, что составляет менее 80% от прошлогоднего показателя», - заявляет пресс-служба Банка России.При этом больше чем на 12% выросло число договоров на страхование жизни.Общая сумма страховых премий компаний за январь-сентябрь 2020 года составила 5 млрд рублей, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Из них – 1,6 млрд за страхование жизни, 1,3 – ОСАГО, 1,25 – имущества, 0,6 – несчастных случаев и болезни.Страховые выплаты почти в три раза меньше премий – 1,8 млрд рублей. По договорам страхования жизни - 679 млн рублей, ОСАГО - 602,7 млн и страхование имущества - почти 401 млн. Средняя выплата – 45 800 рублей.Всего 137 раз жители области пожаловались на работу компаний, что на 40% реже, чем в 2019 году.