По всей области в общественных приемных Единой России идет декада приемов, посвященных 19-летию партии. Среди наиболее частых обращений – трудности, которые испытывают жители области при

По всей области в общественных приемных Единой России идет декада приемов, посвященных 19-летию партии. Среди наиболее частых обращений – трудности, которые испытывают жители области при оформлении своих гаражей в собственность. Елена Моденко – одна из тех, кто столкнулся с этой проблемой. Гараж она купила в 2005-м, а в 2017-м решила его узаконить. Как оказалось, для