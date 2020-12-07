В Департаменте имущественных и земельных отношений новый начальник. Временно руководить структурой назначили Игоря Лапина. Как поясняют в областной администрации, сделано это для того,

В Департаменте имущественных и земельных отношений новый начальник. Временно руководить структурой назначили Игоря Лапина. Как поясняют в областной администрации, сделано это для того, чтобы обеспечить безостановочную и беспрепятственную работу департамента на время следственных мероприятий. Напомним, директора департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области Павла Панфилова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.