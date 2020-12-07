Злоумышленники несколько раз оплачивали картой потерпевшего покупки с магазине.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратился местный житель, сообщивший, что с его счета, привязанного к банковской карте, пропали деньги.Оперативникам потерпевший пояснил, что накануне хищения проводил время в компании малознакомых людей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий, определив круг лиц, с которыми контактировал потерпевший, оперативники установили подозреваемых в совершении преступления, 25 и 27-летнего жителей города Гусь-Хрустальный.Установлено, что злоумышленники, воспользовались отсутствием внимания со стороны потерпевшего, похитили из кармана его куртки банковскую карту и впоследствии несколько раз использовали её для оплаты покупок в магазинах. В общей сложности со счета пострадавшего были списаны денежные средства в сумме около 6 000 рублей.Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).