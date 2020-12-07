Ребята освоили все самые «горячие» волонтерские специальности

Волонтерский центр Единой России в Гусь-Хрустальном - один из самых активных в области. Ребята освоили все самые «горячие» волонтерские специальности: доставка продуктов и лекарств, снабжение средствами защиты нуждающихся, помогают врачам доставлять медикаменты лечащимся амбулаторно.В канун дня добровольца гусевчане провели сразу несколько акций: доставляли продукты согласно заявкам, поступившим на горячую линию городского центра, раздавали маски горожанам на остановках общественного транспорта, предупреждая о необходимости соблюдать масочный режим. Руководил акцией Артур Трынков, лидер местных молодогвардейцев.В тот же день руководители города Алексей Соколов и Николай Балахин присоединились к волонтерам и привезли в центральную городскую больницу для ковидного отделения защитные костюмы. Средства защиты приобретены благодаря депутату ЗС области, члену фракции «Единая Россия» Михаилу Максюкову. Главврач больницы Ольга Добрынина тепло поблагодарила всех за заботу и внимание.