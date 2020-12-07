В посёлке Новки Камешковского района ГАЗель протаранила школьный автобус. По предварительной информации ГИБДД, 35-летний водитель ГАЗели выехал за пределы проезжей части, где врезался в

В посёлке Новки Камешковского района ГАЗель протаранила школьный автобус. По предварительной информации ГИБДД, 35-летний водитель ГАЗели выехал за пределы проезжей части, где врезался в припаркованный на обочине школьный автобус. В результате столкновения ПАЗик опрокинулся. Пассажиров в этот момент в нем не было. Владимир Кузьмин, сотрудник пресс-службы УМВД области: В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗель получил телесные