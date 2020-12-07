В Камешковском районе лобовое столкновение на встречке закончилось смертью одного из участников ДТП. Авария произошла на 35 километре дороги “Хохлово-Камешково-Ручей”. По

В Камешковском районе лобовое столкновение на встречке закончилось смертью одного из участников ДТП. Авария произошла на 35 километре дороги “Хохлово-Камешково-Ручей”. По предварительной информации полиции, 39-летний водитель автомобиля ГАЗ вылетел на полосу, предназначенную для встречного движения. В этот момент там ехал легковой автомобиль Рено. Две машины столкнулись и от удара улетели в кювет. За рулем Рено