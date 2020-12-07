Его тело поисковики обнаружили в конце сентября на месте боев под городом Велиж Смоленской области.

В селе Фёдоровское Киржачского района захоронили останки красноармейца Федора Еремеева. Его тело поисковики обнаружили в конце сентября на месте боев под городом Велиж Смоленской области.Еремеева опознали по солдатскому медальону- двадцатишестилетний солдат погиб в своей стрелковой ячейке во время артобстрела. Фёдор Алексеевич Еремеев родился в 1916-ом году в селе Фёдоровское , работал прессовщиком на киржачском заводе Красный Октябрь, в 1941-ом отправился на фронт в составе 332-ой ивановской стрелковой дивизии. Проститься с земляком пришли жители села, владимирские поисковики, на могиле установили гранитный памятник.Вячеслав Казаков, председатель владимирского регионального отделения "Поискового движения России":- Буквально за несколько дней, совместно с властями Киржачского района были установлены его родственники - внук и внучка и уже совместно ими было принято решение о захоронении солдата здесь, на малой родине, в киржачском районе.Дмитрий Рожков, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Уважаемые наши ребята из поисковых отрядов, хотелось бы от всего сердца высказать вам слова благодарности за то, что вы делаете , то что вы не считаясь ни с чем в любое время года выезжаете в различные области, находите останки неизвестных солдат и каждый из этих солдат обретает потом своё имя.