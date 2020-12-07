Скорость распространения коронавируса в России по-прежнему высокая. В Кремле высказались о введении дополнительных ограничений для защиты граждан.

Скорость распространения коронавируса в России по-прежнему высокая. В Кремле высказались о введении дополнительных ограничений для защиты граждан.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что необходимости в ужесточении мер борьбы с пандемией COVID-19 нет. Глава государства не собирается закрывать регионы и вводить всеобщий режим самоизоляции.Представитель Кремля также отметил, что система здравоохранения справляется со всеми вызовами. При этом Песков напомнил, что руководители регионов получили особые полномочия и могут сами принимать решения об ужесточении ограничений.Ранее в СМИ появилась новость о предложении министра здравоохранения Михаила Мурашко рассмотреть вопрос об ограничении передвижения россиян как внутри регионов, так и между ними. Позднее помощник главы ведомства сообщил, что его слова были вырваны из контекста.Общее число заразившихся на сегодня составляет 2,48 миллиона. Суточный прирост новых случаев держится на уровне 27-29 тысяч. За весь период выздоровели 1,95 миллиона граждан, умерли 43,5 тысячи пациентов.Большинство заболевших находится в Москве. В столице было выявлено 654 тысячи случаев инфицирования. Власти города сравнили девятимесячную борьбу с COVID-19 c марафоном,