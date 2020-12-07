Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил на конференции Медицина и качество. Глава ведомства высказался о введении новых ограничений из-за пандемии коронавируса.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил на конференции "Медицина и качество". Глава ведомства высказался о введении новых ограничений из-за пандемии коронавируса.Ситуация с распространением COVID-19 в стране остается сложной. Накануне оперативный штаб отчитался о новом антирекорде – 29 039 случаев заражения за сутки. Общее число инфицированных россиян на сегодня составляет 2,4 миллиона.Эпидобстановку прокомментировал министр здравоохранения Михаил Мурашко. В ходе выступления он поднял вопрос ограничения передвижения между регионами и внутри них. Эта мера должна помочь остановить распространение вируса.Ранее "Дни.ру" рассказали, . По расчетам ученых, это может произойти 21 или 22 декабря. В этот период количество активных случаев, предположительно, вырастет до 514-517 тысяч.При этом в каждом регионе пиковые даты будут разными: в Москве – 10-12 декабря (149-151 тысяча одновременно болеющих), а в Санкт-Петербурге – 15-16 декабря (64-65 тысяч активных случаев).С конца октября по всей стране начал действовать масочный режим. Средства защиты необходимо носить в общественном транспорте, магазинах, аптеках, театрах, а также других местах массового скопления людей. Нарушителей ждет штраф.