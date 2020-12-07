Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил на конференции Медицина и качество. Глава ведомства высказался о введении новых ограничений из-за пандемии коронавируса.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил на конференции "Медицина и качество". Глава ведомства высказался о введении новых ограничений из-за пандемии коронавируса.Ситуация с распространением COVID-19 в стране остается сложной. Накануне оперативный штаб отчитался о новом антирекорде – 29 039 случаев заражения за сутки. Общее число инфицированных россиян на сегодня составляет 2,4 миллиона.Эпидобстановку прокомментировал министр здравоохранения Михаил Мурашко. В ходе конференции он поднял вопрос об ограничении передвижения граждан между регионами и внутри них. Эта мера должна помочь остановить распространение вируса.Материал дополняется.