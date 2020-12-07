"Оперативниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотических средств", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Оперативниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Главного управления МВД России по городу Москве задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.По имеющейся информации, злоумышленник получал крупные партии наркотиков, после чего фасовал их на более мелкие и реализовывал в Московском регионе через тайники-закладки.В результате оперативно-розыскных мероприятий гражданин одного из государств ближнего зарубежья задержан на территории Новой Москвы во время очередной попытки сбыта. При личном досмотре полицейские изъяли у него два свертка с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством – героином массой более 100 граммов.Во время обыска, проведенного по месту проживания задержанного, на кухне в тайнике обнаружены более 6,5 килограмма героина, а также весы, упаковочный материал и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.Следователем межмуниципального отдела МВД России «Московский» города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк