В период проведения данного профилактического мероприятия сотрудниками полиции по месту жительства проверены все лица, в отношении которых судом установлен административный надзор...

В период с 20 по 29 ноября 2020 года на территории Москвы было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Надзор», направленное на предупреждение совершения преступлений и других правонарушений лицами, освобожденными из мест лишения свободы, а также активизации работы по организации и осуществлению административного надзора.Административный надзор - осуществляемое органами внутренних дел наблюдение за соблюдением лицами, освобожденными из мест лишения свободы, установленных судом в соответствии с федеральным законом временных ограничений его прав и свобод, а также за выполнением обязанностей. Административный надзор устанавливается для предупреждения совершения лицами преступлений и правонарушений, оказания на них индивидуального профилактического воздействия в целях защиты государственных и общих интересов.В период проведения данного профилактического мероприятия сотрудниками полиции по месту жительства проверены все лица, в отношении которых судом установлен административный надзор.В ходе проведенного оперативно-профилактического мероприятия выявлено 801 административное правонарушение по фактам несоблюдения административных ограничений и невыполнения обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре. Также по фактам неисполнения поднадзорными лицами постановлений по ранее наложенным административным наказаниям составлено 135 протоколов об административном правонарушении. По 95 материалам за данные правонарушения Мировым судом были вынесены постановления и назначено наказание в виде административного ареста.Также в ходе мероприятия по решению суда установлены дополнительные ограничения в отношении 73 поднадзорных лиц. Поставлено на профилактический учет 234 лица, формально попадающих под действие административного надзора.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве