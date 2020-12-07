При этом официально на коронавирус можно списать только 57 умерших.

Во Владимирской области в ноябре текущего года избыточная смертность составила 32%. Департамент юстиции опубликовал свежие данные. В последний месяц осени в регионе скончались 2 537 человек, что на 813 больше, чем в среднем за последние пять лет.Наибольший рост летальных исходов наблюдается во Владимире, Коврове, Муроме. В целом почти все муниципалитеты, кроме Кольчугинского и Киржачского, показывают существенный прирост смертности. В лидерах также Юрьев-Польский, Петушинский, Судогодский и Гороховецкий районы, где показатель вырос от 39% до 52%. Для примера – в областном центре в ноябре 2019 года скончались 377 человек, а в 2020 – 610 горожан.При этом официально на коронавирус можно списать только 57 умерших.