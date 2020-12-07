Мужчина не смог стерпеть обиду и пошел выяснять отношения с ножом.

Прокурор Петушинского района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело за убийство.Следствием установлено, что 01 марта 2020 года в вечернее время в городе Костерево двое ранее судимых за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков братьев совместно распивали спиртные напитки. В этой время между ними произошла ссора, в ходе которой младший брат подверг избиению старшего. Драку разняли близкие родственники, после чего все разошлись по домам. Но стерпеть обиду старший брат не смог и, взяв кухонный нож, пошёл выяснять отношения к брату, который проживал вместе с матерью.Ничего не подозревавшая женщина, увидев сына, подумала, что он желает помириться и спокойно ушла из дома по делам.Оставшись наедине, братья снова стали выяснять отношения. Конфликт вскоре перерос в драку, в ходе которой старший брат нанес два удара в грудь младшему.В течение короткого промежутка времени от проникающих колото-резаных ранений грудной клетки с повреждением левого легкого и сердца, осложнившихся острой кровопотерей и шоком, мужчина скончался. Уголовное дело будет рассмотрено Петушинским районным судом по существу.