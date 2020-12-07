В городе Костерёво Петушинского района младший брат умер от руки старшего. К печальному финалу привело застолье родственников. Как сообщает прокуратура, и обвиняемый, и его жертва ранее

В городе Костерёво Петушинского района младший брат умер от руки старшего. К печальному финалу привело застолье родственников. Как сообщает прокуратура, и обвиняемый, и его жертва ранее были судимы за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 1 марта этого года родственники большой компанией собрались за одним столом. Между братьями произошла ссора, в ходе которой младший брат