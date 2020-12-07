В акте прокурорского реагирования указано на несоблюдение условий отбора и хранения суточных проб, отсутствие маркировки у кухонного инвентаря, его ненадлежащее состояние.

Прокуратура Селивановского района выявила в местных детских садах массовые нарушения при организации питания воспитанников.В акте прокурорского реагирования указано на несоблюдение условий отбора и хранения суточных проб, отсутствие маркировки у кухонного инвентаря, его ненадлежащее состояние.Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в холодильнике, где должна лежать молочная продукция, был обнаружен чернослив и заветренный сыр. В другом холодильнике вместо мяса лежали дрожжи.А моющие и дезинфицирующие средства хранились в свободном для детей доступе.По результатам проверки возбуждены дела об административных правонарушениях. Заведующим четырёх детсадов внесены представления. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранили.