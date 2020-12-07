Флагманский канал ВГТРК сможет заявлять, что он является лидером не только в больших городах.

Флагманский канал ВГТРК сможет заявлять, что он является лидером не только в больших городах.Предварительные итоги 2020 года подвелРБК. В основе — телеизмерения за январь—ноябрь. Практика такова, что данные за декабрь кардинально не меняют картину.Доля «России 1» среди всех зрителей старше 4 лет составила 11,7% по всей стране и 12,5% в крупных городах. Доля Первого канала — 10,1% по всей стране и 10,6% в крупных городах, доля НТВ — 9,7% и 9,5% соответственно.Как отметили вРБК, этот год стал особенным: впервые для вещателей и рекламодателей базовыми стали данные о телевизионных предпочтениях абсолютно всех жителей России. Ранее измерения ограничивались только крупными населенными пунктами, где живут более 100 тысяч человек. более точно просчитать интерес аудитории стало возможно после перехода на цифровое вещание, когда к концу прошлого года для практически всего населения России стали доступны 20 основных телеканалов.