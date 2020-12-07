На место ЧП выезжали 6 единиц техники, 18 человек личного состава.

В ночь с 6 на 7 декабря в 03:01 в МЧС региона поступил вызов из деревни Лукново, где на улице Фабричной горел многоквартирный дом. Пожарные незамедлительно выехали в Вязниковский район.«Возгорание ликвидировано на площади три квадратных метра. Сгорело имущество жителей. Погибших и пострадавших нет. Сотрудники МЧС спасли с места пожара мужчину с помощью специального устройства», - рассказали в пресс-службе МЧС.На место ЧП выезжали 6 единиц техники, 18 человек личного состава. Дознаватели ведомства расследуют причину пожара.