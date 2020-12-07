Женщина сообщила, что её муж, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, выбросил из окна квартиры двух котов...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Хамовники задержали мужчину, подозреваемого в факте жестокого обращения с животными.В полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Хамовническом валу из окна квартиры, расположенной на 9-м этаже, выбрасывают вещи и двух животных. К незамедлительно прибывшим на место происшествия полицейским с заявлением обратилась 39-летняя москвичка. Женщина сообщила, что её муж, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, выбросил из окна квартиры двух котов. При падении одно из животных погибло на месте, вторая кошка скончалась в ветеринарной клинике.Сотрудники полиции на месте происшествия задержали подозреваемого – 41-летнего жителя столицы. Со слов злоумышленника, данное противоправное деяние он совершил в ходе семейного конфликта.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60