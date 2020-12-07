После хищений фигурант уехал в соседний регион.

Летом текущего года в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Владимиру обратились двое местных жителей, сообщивших о пропаже принадлежащих им велосипедов. В одном случае злоумышленник, повредив противоугонный трос, похитил транспортное средство из подъезда жилого дома, во втором, действуя аналогично, похитил велосипед, находившийся во дворе дома.Сотрудники полиции в течение нескольких недель проводили оперативные мероприятия, опрашивали возможных очевидцев произошедшего и изучали записи с камер видеонаблюдения. В результате проведенной работы был установлен маршрут передвижения подозреваемого.Злоумышленника задержали на территории Москвы.Полицейским фигурант пояснил, что приехал во Владимир к приятелю и решил похитить велосипеды, чтобы пользоваться ими самостоятельно. В дальнейшем одно транспортное средство злоумышленник оставил во Владимире, а со вторым отправился в Москву, где передал знакомому и впоследствии не забирал.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Подозреваемый заключен под стражу.