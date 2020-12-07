10 декабря в 19:00 все виртуальные концертные залы Владимирской области проведут онлайн-трансляции концерта «Волшебство музыки».

10 декабря в 19:00 все виртуальные концертные залы Владимирской области проведут онлайн-трансляции концерта «Волшебство музыки».С участием Российского национального оркестра и стипендиатов Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой из Концертного зала им. П.И. Чайковского.Напомним, что два последних виртуальных концертных зала, оснащённые самым современным цифровым, звуковым и видеооборудованием, были открыты в сентябре текущего года в рамках реализации нацпроекта «Культура».Программу вечера составят сочинения классико-романтического репертуара. Сольные партии в произведениях Моцарта, Гайдна, Россини, Паганини и других авторов исполнят молодые артисты: виолончелистки Мария Слащёва и Софья Хускивадзе-Деева, кларнетистка София Мехоношина, трубач Александр Рублев, пианистка Анастасия Ключерёва. В двойном концерте для флейты, арфы и оркестра Моцарта арфистка Екатерина Дворецкая будет солировать в ансамбле с концертмейстером группы флейт РНО, заслуженным артистом России Максимом Рубцовым. За пульт в этот вечер встанет артист оркестра, скрипач и дирижер Алексей Соболев.Напомним, что два последних виртуальных концертных зала, оснащённые самым современным цифровым, звуковым и видеооборудованием, были открыты в сентябре текущего года в рамках реализации нацпроекта «Культура».Также трансляция концерта для всех желающих будет доступна из дома по ссылке: