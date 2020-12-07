Напомним, что чиновник взят под стражу до 24 января 2021 года.

Как сообщают коллеги из , владимирский судья Олег Назаров удовлетворил ходатайство следствия, которое попросило обязать СМИ согласовывать с СУ СК все материалы с заседания о деле . Напомним, что чиновник взят под стражу до 24 января 2021 года, но сейчас речь немного не об этом.Перед началом слушаний судья огласил перед участниками процесса ходатайства владимирских СМИ, которые просили разрешить видеосъёмку в зале суда. Все участники заседания, за исключением прокурора Елизаветы Марковой, оказались против гласности.А следователь по особо важным делам Александр Головашкин выступил не только против видеофиксации, но и попросил суд обязать СМИ согласовывать со следствием свои публикации с прошедшего заседания. Мотив - «бесконтрольное озвучивание» некоторых сведений может негативно повлиять на расследование уголовного дела. Сторона защиты вообще попросила удалить журналистов из зала суда.«В целях сохранения тайны следствия на первоначальном этапе предварительного расследования, отказать в удовлетворении ходатайства о видеосъёмке судебного заседания. Разрешить фотосъёмку и аудиозапись при условии обязательного согласования объёма предполагаемых к публикации материалов со следователями», - объявил судья Олег Назаров.То есть – закрывать заседание полностью оснований нет, а согласование материалов, по мнению судьи, будет альтернативой первому варианту развития событий.«Интересы следствия ещё никто не отменял - они предусмотрены Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации», - резюмировала владимирская Фемида.Напомним, что и закон о СМИ тоже в Российской Федерации пока никто не отменял. На всякий случай процитируем статью 1:«Поиск, получение, производство и распространение массовой информации, не подлежат ограничениям, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации».В свою очередь, статья 3 гласит:«Цензура массовой информации, то есть требование от редакции средства массовой информации со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, - не допускается».Конкретных норм закона, согласно которым согласование публикаций в СМИ со следователями имеет обязательный порядок, не приводится.