Размер выплаты будет составлять не более 15 000 рублей.

С 1 января 2021 года фельдшеры скорой помощи во Владимире получат право на компенсацию за поднаём жилья. Её размер будет составлять не более 15 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Владимира Сипягина.«Сейчас в медучреждении работают 125 фельдшеров, многие из которых живут на съёмных квартирах. Финансовая поддержка очень своевременна. Она позволит удержать имеющиеся кадры, а также прилечь новых специалистов», – прокомментировал главврач Георгий Жуков.В Белом доме отметили, что похожие меры соцподдержки действуют в отношении других медиков. Выплаты за аренду жилплощади положены врачам и среднему медперсоналу. Однако при этом необходимо соблюсти ряд условий. Они должны быть не старше 35 лет и приняты на должность, которая была вакантна три месяца. Размер выплаты от 4 до 15 тысяч рублей.