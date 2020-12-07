Лидером среди регионов России по числу заразившихся коронавирусом является Москва. Власти столицы высказались о борьбе с пандемией.

Лидером среди регионов России по числу заразившихся коронавирусом является Москва. Власти столицы высказались о борьбе с пандемией.В понедельник, 7 декабря, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова приняла участие конференции "Медицина и качество". В ходе выступления она оценила ситуацию с коронавирусом в городе.Ракова заявила, что пандемия – это время вызовов для Москвы, России и всего мира в целом. По ее ее мнению, борьба с COVID-19 напоминает марафон. "Не видно ему ни конца ни края", – подчеркнула заместитель градоначальника.За прошедшие сутки в Москве зарегистрировали 7 279 новых случаев заражения. Таким образом, общее количество инфицированных в столице составляет 654 841. С начала пандемии скончались 9 425 горожан.Согласно расчетам ученых, пик заражения ковидом в столице наступит 10-12 декабря. В этот период число одновременно болеющих москвичей может вырасти до 151 тысячи, сообщает издание "Известия".Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко высказался о введении новых ограничений в стране из-за коронавируса. Глава ведомства .Защитить себя от коронавирусной инфекции можно, соблюдая ряд простых правил. В общественных местах следует носить медицинские маски и перчатки. Также важно регулярно мыть руки и пользоваться антисептиком.