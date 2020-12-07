Для медицинского персонала среднего звена, работающего в должности фельдшера скорой медицинской помощи в городе Владимире, введена новая мера соцподдержки.

Для медицинского персонала среднего звена, работающего в должности фельдшера скорой медицинской помощи в городе Владимире, введена новая мера соцподдержки. С 1 января 2021 года этой категории медработников предоставлено право на ежемесячную денежную компенсацию за наем (поднаем) жилья в размере не более 15 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал глава региона.Новая мера соцподдержки нацелена на укрепление кадрового потенциала Станции скорой медицинской помощи города Владимир. Как отметил главный врач этого учреждения Георгий Жуков, это решение поможет в определённой степени снять остроту кадровой проблемы и укомплектовать дополнительные бригады.«Сейчас на станции «скорой» работают 125 фельдшеров, и многие из них вынуждены снимать квартиры. Такая финансовая поддержка очень своевременна. Она позволит не только удержать кадры, но и прилечь на работу новых сотрудников или вернуть тех, кто по разным причинам уволился. Во всяком случае, очень на это рассчитываю», – прокомментировал Георгий Жуков.(Фото: пресс-служба администрации Владимирской области)