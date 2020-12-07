Отпевание бывшего директора авимеханического коллежда состоялось сегодня в храме Архангела Михаила на Студеной Горе.

Отпевание бывшего директора авимеханического коллежда состоялось сегодня в храме Архангела Михаила на Студеной Горе.Лев Анатольевич Червяков скончался 4 декабря на 86 году жизни. Он родился 21 ноября на станции Новки в Камешковском районе.После окончания школы в 1950 году поступил во Владимирский авиамеханический техникум. После службы в армии трудился на Владимирском тракторном заводе.Учился на вечернем отделении Владимирского политехнического института. В 1962 году Лев Анатольевич перешел на работу в ВЗПО «Техника».С 1981 по 1983 годы заведовал отделом производственной работы Облсовпрофа. С 1983 по 2009 — директор Владимирского авиамеханического колледжа.Лев Анатольевич Червяков был удостоен многочисленных наград, в числе которых орден «Знак Почета», звание «Заслуженный учитель школы РФ», «Почетный авиастроитель», «Почетный работник СПО».