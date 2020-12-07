Она умерла на 64 году жизни.

5 декабря на 64 году жизни скончалась заслуженный учитель страны, директор «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната №1» во Владимире Татьяна Денисова. До этого Татьяна Вячеславовна больше 10 лет возглавляла школу №43 в областном центре.Она родилась в селе Иваново Ковровского района. В 1982 году окончила филологический факультет Ивановского государственного университета. Всю жизнь посвятила системе образования Владимирской области. Татьяна Денисова прошла путь от учителя русского языка до директора учреждения.Заслуженный учитель России награждена почётными грамотами Министерства образования и науки РФ, администрации Владимирской области, администрации Владимира, знаком «Почётный работник общего образования РФ».Прощание с ней состоится 8 декабря в 11:00 в храме Михаила Архангела.