Сгорела внутренняя отделка квартиры.

Вечером 6 декабря в 19:50 на пульт дежурного ГУ МЧС по Владимирской области поступил сигнал о пожаре во Владимире. Горел многоквартирный дом на улице Перекопский городок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Пожарные, которые прибыли на место происшествия не дали огню распространиться и ликвидировали возгорание площадью один квадратный метр. Сгорела внутренняя отделка квартиры.Погибших и пострадавших нет. Из огня были эвакуированы двое человек, один из которых – ребёнок.На место ЧП выезжали 6 единиц техники, 18 человек личного состава. Дознаватели МЧС расследуют причину произошедшего.