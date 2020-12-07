Церковная реликвия, которая сохранилась чудом. В Палатах на выставке "Пыль чужих дорог"- к столетию Русского исхода- представлено уникальное Евангелие. Оно связано с именем последнего российского императора Николая Второй. Об экспонате, который стал одним из символов трагедии 20-ого века, и визите царской семьи.

Церковнаяреликвия, которая сохранилась чудом. В Палатах на выставке "Пыль чужих дорог"- к столетию Русского исхода- представлено уникальное Евангелие. Оно связано с именем последнего российского императора Николая Второй. Об экспонате, который стал одним из символов трагедии 20-ого века, и визите царской семьи.РукописноеЕвангелие первой половины 16-ого столетия. Его во время визита в Боголюбово держал последний российский государь. Николай Второй осмотрел обитель и пожелал увидеть моленную Андрея Боголюбского, где великий князь был смертельно ранен заговорщиками. Уникальное Евангелие - один из символов выставки к столетию Русского исхода. После Отречения, революционных событий и цареубийства будут годы безверия, крови, испытаний. И сотни тысяч соотечественников в дни исхода Гражданской войны покинут родные берега.А в 1913-ом страна отмечала грандиозный исторический юбилей, связанный с Домом Романовых. Государь с супругой и детьми посетил старинные русские города, связанные с воцарением царя Михаила Федоровича Романова. Это фото из официальной хроники визита семьи Николая Второго на владимирскую землю. Визита первого и единственного.- Последний российский император Николай Второй с семьёй посетил Владимир, Суздаль и Боголюбово в 1913-ом. В год трехсотлетия династии Романовых. Высочайший визит состоялся 16-ого мая. В экспозиции Исторического музея хранятся 2 блюда. Они были подарены Николаю Второму владимирским уездным и губернским земством.Поезд государя в древнем Владимире встречали колокольный звон и ... большая депутация. На перроне были командующий войсками Московского военного округа Павел Плеве, губернатор Иван Сазонов, владимирский городской голова Николай Сомов. По свидетельствам современников , Николай Второй был очень тронут приветствием.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Наследник с матерью остались в вагоне. Наследник плохо себя чувствовал. Государь император в сопровождении дочерей посетил Успенский кафедральный собор.))Каждый шаг императора задокументировала владимирская учёная архивная комиссия. Благодаря этому изданию известны все детали "майских юбилейных торжеств".Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:Далее семья проследовала в Суздаль, где они посещали суздальский кремль. Были на месте захоронения Дмитрия Михайловича Пожарского, были в Покровском монастыре, где посетили царские гробницы. Отстояли молебен.))На этом снимке государь у суздальского Богородице-Рождественского собора. Из которого вынесен знаменитый "ходовой"- Царь-фонарь. Под сводами храма он хранится и сегодня. Как запишет с своём дневнике сам Николай Второй, "с восторгом и интересом осматривал чудные сокровища, сохраняющиеся в ризницах, и сами церкви древнерусского зодчества».Пребывание на владимирской земле, по словам императора, "было неизгладимым". Это было путешествие к истокам российской государственности. Но в 20-ом веке страна не устояла. Отречение- март 1917-ого. Первая тобольская ссылка императорской фамилии- с августа 17 -ого по апрель 18-ого. Затем Екатеринбург. Там в доме Ипатьева государь с надеждой и молитвой продолжал свой дневник. "Вестей извне никаких не имеем". Это его последняя запись. В полуподвале ипатьевского дома царская семья вместе с самыми верными подданными, теми, кто остался с ними до конца- была расстреляна в ночь с 16 на 17 июля. Уже в новом тысячелетии, в 2000-ом году последний российский император, его супруга Александра Фёдоровна , дети Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей были канонизированы. Комиссия сделала вывод: "В страданиях, перенесённых Царской семьёй в заточении с кротостью, терпением и смирением, в их мученической кончине явлен побеждающий зло свет Христовой веры".Мария Платанюк, Семён Карпов "Вести-Владимир".