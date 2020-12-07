Такой порядок будет действовать до 1 марта 2021 года.

До 1 марта 2021 года во Владимирской области продлевается беззаявительный порядок начисления пособий малоимущим семьям. Такой порядок уже действовал с 1 апреля 2020 года. В течение полугода выплаты продлевались автоматически, и родителям не нужно было посещать учреждения социальной защиты населения, чтобы подать заявление и документы, подтверждающие право на получение пособия. Обычно это требуется делать ежегодно, а также в случае смены места жительства.С учётом вступивших в силу изменений в законодательстве выплаты на детей, требующие переоформления в период с октября 2020 года по март 2021 года, продлены на очередной год без участия получателей и предоставления документов о составе и доходах семьи. Беззаявительное продление коснулось более 93 тыс. человек, в том числе получающих:– ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка;– ежемесячное детское пособие;– ежемесячную денежную компенсацию на питание беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет;– ежемесячные денежные выплаты малоимущим многодетным семьям.Например, малоимущей семье были установлены меры социальной поддержки сроком на один год с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года. По истечении этого срока выплаты не прекращаются, а продлеваются без участия заявителя на следующий период с декабря 2020 года по ноябрь 2021 года.Кроме того, инвалидам, срок переосвидетельствования которых попадает в период с 1 октября по 1 марта 2021 года, компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг продлевается автоматически сроком на 6 месяцев, начиная с даты, до которой была установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании.