В России с сегодняшнего дня должна стартовать массовая вакцинация по поручению Президента Владимира Путина.

В России с сегодняшнего дня должна стартовать массовая вакцинация по поручению Президента Владимира Путина.Во Владимирской области оборудование готово, но о точной дате начала вакцинации сообщат дополнительно, говорят в Департаменте здравоохранения.Первая партия вакцины "Спутник Ви" отечественного производства в 33 регион уже поступила. Первыми привьют педагогов, медиков и соцработников. В области пока 1100 доз. Они распределены на шесть медцентров - во Владимире, в Петушках, Александрове, Корове, Муроме и Гусь-Хрустальном.