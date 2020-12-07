К счастью, дети не пострадали.

Посёлок Новки в Камешковском районе в ноябре уже стал известен на всю страну из-за . Теперь в населённом пункте случилось другое ЧП – перевернулся школьный автобус.Известно, что 7 декабря около 8:00 водитель «Газели» на 29 километре трассы «Хохлово — Камешково — Ручей» не справился с управлением и протаранил «ПАЗ». От удара автобус перевернулся. К счастью, детей в нём уже не было. Их высадили раньше. Водителю «Газели» на месте ДТП оказали медицинскую помощь.Инспекторы ГИБДД проводят проверка по факту аварии.