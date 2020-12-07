Общая сумма причиненного ущерба составила 8 600 рублей.

В середине ноября в ОМВД России по Судогодскому району поступили сообщения о пропаже имущества из дачных домов. По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, лоумышленник взломал запорные устройства, повредил оконные рамы, проник внутрь помещений, откуда похитил наручные часы, компас, кувшин, чучело животного и прочие вещи, созданные несколько десятилетий назад. Общая сумма причиненного ущерба составила 8 600 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к совершению краж сотрудники полиции задержали 50-летнего местного жителя. Злоумышленник в содеянном сознался, пояснив, что приехал в деревню, вычислил дома, где в тот момент никого не было, проник внутрь и целенаправленно искал в комнатах старые вещи, из которых впоследствии собирал коллекцию. В отношении фигуранта следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району возбуждены уголовные дела.(Фото: Pixabay