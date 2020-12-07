Во Владимирской области продолжают увеличивать коечный фонд для пациентов с коронавирусом. На 7 декабря в больницах занято 1501 место из 1679, подготовленных для коронавирусных больных, то есть

Во Владимирской области продолжают увеличивать коечный фонд для пациентов с коронавирусом. На 7 декабря в больницах занято 1501 место из 1679, подготовленных для коронавирусных больных, то есть 89% коечного фонда. 6 декабря во Владимирской области открыли еще 23 специализированные койки: 13 из них в Меленках и еще 10 в Петушках. Инфекционные госпитали региона в достаточном количестве