Сигнал о возгорании сразу двух торговых точек поступил в накануне в 21.49 из поселка Степанцево Вязниковского района.

Сигнал о возгорании сразу двух торговых точек поступил в накануне в 21.49 из поселка Степанцево Вязниковского района.Из-за позднего сообщения и близкого расположения строений на момент прибытия магазины горели по всей площади. Существовала угроза загорания соседних строений. Пожар был ликвидирован на площади 62 кв. м. Пострадавших и погибших нет, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 11 человек личного состава. Дознаватели МЧС расследуют причину пожара.