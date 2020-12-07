Приговор вынесли мужчине, который убил свою подругу и 2 месяца хранил тело в подвале дома. Шокирующий случай произошел в Собинке. Дело расследовал региональный следком. 44-летний подсудимый

Приговор вынесли мужчине, который убил свою подругу и 2 месяца хранил тело в подвале дома. Шокирующий случай произошел в Собинке. Дело расследовал региональный следком. 44-летний подсудимый сам пришел с повинной в правоохранительные органы и рассказал, что убил свою сожительницу. Точного дня, когда произошла трагедия мужчина не помнил, но после этого он больше 2-х месяцев жил