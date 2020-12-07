Что ни день, то новый антирекорд. Суточный прирост заболевших идёт начиная с пятницы. 148-мь заболевших в субботу, 150- – в воскресенье, 151- на утро понедельника. Такого суточного прироста ещё

Что ни день, то новый антирекорд. Суточный прирост заболевших идёт начиная с пятницы. 148-мь заболевших в субботу, 150- – в воскресенье, 151- на утро понедельника. Такого суточного прироста ещё не было за всю пандемию. Общее количество заражённых теперь 14 250. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 33 заболевших за сутки). На втором месте антирейтина Муром (15