За минувший день от ковида в 33-ем регионе умерли трое.

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, за прошедшие сутки во Владимирской области диагностирован 151 новый случай заражения Covid-19. Исцелились от недуга – 149 человек.Согласно статистике, 33 новых инфицированных прибавилось во Владимире, 15 - в Муромском, 14 - в Гусь-Хрустальном, 10 - в Ковровском, 9 - в Кольчугинском, 8 - в Юрьев-Польском, 8 - в Александровском, 7 - в Суздальском, 7 - в Гороховецком, 7 - в Камешковском, 6 - в Вязниковском, 5 - в Меленковском, 4 - в Собинском, 5 - в Киржачском, 4 - в Селивановском, 3 - в Петушинском районах, 3 – в городе Радужный, 3 - в Судогодском районе.За минувший день от ковида в 33-ем регионе умерли трое. Общая численность скончавшихся от Covid-19 достигла 347 человек.С начала пандемии вирус подхватили 14 250 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 12 622 заразившихся.