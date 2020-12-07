На сегодня во владимирской области активно болеет 1281 человек.
<a href="https://33live.ru/novosti/07-12-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-vyyavlen-151-sluchaj-koronavirusa.html" target="_blank">Во Владимирской области за сутки выявлен 151 случай коронавируса</a> - На сегодня во владимирской области активно болеет 1281 человек.
[url=https://33live.ru/novosti/07-12-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-vyyavlen-151-sluchaj-koronavirusa.html]Во Владимирской области за сутки выявлен 151 случай коронавируса[/url] - На сегодня во владимирской области активно болеет 1281 человек.