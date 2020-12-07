Во Владимирской области за сутки 7 декабря подтвержден 151 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Во Владимирской области за сутки 7 декабря подтвержден 151 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.33 случая во Владимире,15 - в округе Муром,14 - в Гусь-Хрустальном районе,10 - в Ковровском районе,9 - в Кольчугинскомрайоне8 - в Юрьев-Польскомрайоне8 - в Александровскомрайоне7 - в Суздальскомрайоне7 - в Гороховецкомрайоне7 - в Камешковскомрайоне6 - в Вязниковскомрайоне5 - в Меленковскомрайоне4 - в Собинскомрайоне5 - в Киржачскомрайоне4 - в Селивановскомрайоне3 - в Петушинскомрайоне3 - в Радужном,3 - в СудогодскомрайонеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 14 250 случаев заболевания.2651 - в г. Владимире,1961 - в Гусь-Хрустальномрайоне1648 - о. Муром,1119 - в Ковровскомрайоне1004 - в Александровскомрайоне968 - в Петушинскомрайоне712 - в Вязниковскомрайоне633 - в Юрьев-Польскомрайоне551 - в Собинскомрайоне519 - в Кольчугинскомрайоне437 - в Суздальскомрайоне389 - в Меленковскомрайоне377 - в Гороховецкомрайоне330 - в Селивановскомрайоне296 - в Камешковскомрайоне251 - в Киржачскомрайоне230 - в Судогодскомрайоне174 - в г. Радужном.