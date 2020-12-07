Во Владимирской области за сутки 7 декабря подтвержден 151 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Во Владимирской области за сутки 7 декабря подтвержден 151 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
33 случая во Владимире,
15 - в округе Муром,
14 - в Гусь-Хрустальном районе,
10 - в Ковровском районе,
9 - в Кольчугинском
районе
,
8 - в Юрьев-Польском
районе
,
8 - в Александровском
районе
,
7 - в Суздальском
районе
,
7 - в Гороховецком
районе
,
7 - в Камешковском
районе
,
6 - в Вязниковском
районе
,
5 - в Меленковском
районе
,
4 - в Собинском
районе
,
5 - в Киржачском
районе
,
4 - в Селивановском
районе
,
3 - в Петушинском
районе
,
3 - в Радужном,
3 - в Судогодском
районе
.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 14 250 случаев заболевания.
2651 - в г. Владимире,
1961 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
1648 - о. Муром,
1119 - в Ковровском
районе
,
1004 - в Александровском
районе
,
968 - в Петушинском
районе
,
712 - в Вязниковском
районе
,
633 - в Юрьев-Польском
районе
,
551 - в Собинском
районе
,
519 - в Кольчугинском
районе
,
437 - в Суздальском
районе
,
389 - в Меленковском
районе
,
377 - в Гороховецком
районе
,
330 - в Селивановском
районе
,
296 - в Камешковском
районе
,
251 - в Киржачском
районе
,
230 - в Судогодском
районе
,
174 - в г. Радужном.