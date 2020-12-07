Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с главой Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии и исполняющим обязанности президента республики Талантом Мамытовым. Обсуждалось сотрудничество парламентских комитетов, новая Конституция Киргизии и статус русского языка в республике.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с главой Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии и исполняющим обязанности президента республики Талантом Мамытовым. Обсуждалось сотрудничество парламентских комитетов, новая Конституция Киргизии и статус русского языка в республике.Володин и Мамытов обсудили возобновление авиасообщения между странами после отмены коронавирусных ограничений. Те, кто приезжает работать из Киргизии, должны получить в России необходимную поддержку, отметил спикер ГД.Вопросы транспорта, а также пограничного сотрудничества и трудовой миграции он предложил обсудить в профильных комитетах. Володин поручил думскому комитету по делам СНГ координировать проработку этих вопросов.Коснулись главы парламентов и темы изучения русского языка в Киргизии. С его знанием гражданам республики проще устроиться на работу в Россию, подчеркнул Володин.Для Киргизии официальный статус русского языка очень важен, отметил Мамытов. Большинство участников конституционного совещания высказалась за его сохранение как официального, добавил глава Жогорку Кенеша.Володин призвал киргизского коллегу внимательно отнестись к работе над новой Конституцией. "Для России важно, чтобы Киргизия была сильным и суверенным государством, партнером", – сказал спикер Госдумы.Он напомнил о принятии поправок к российской Конституции. Они направлены на защиту суверенитета и рост благосостояния граждан, подчеркнул спикер ГД.Мамытов также поблагодарил Россию за поставку медицинских грузов и другую гуманитарную помощь в разгар пандемии коронавируса. Благодаря этому удалось преодолеть пик заболеваемости, сказал он.Говоря о сотрудничестве и интеграции, Володин отметил, что для некоторых стран приоритетно сближение с Западом, но когда становится тяжело, они просят помощи у России. "При всех коврижках Европы, никто не стоит и не ждет с распростертыми объятиями граждан стран, входящих в СНГ", – подчеркнул спикер.Мамытов заверил, что партнерство с Россией остается приоритетом для Киргизии. Он пригласил Володина посетить республику.