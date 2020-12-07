Он приезжал в деревню, вскрывал пустые дачи и целенаправленно искал в комнатах предметы старины.

В середине ноября в полицию Судогодского района начали поступать сообщения о кражах из дачных домов. У жителей стали пропадать наручные часы, компас, кувшин, чучело животного и прочие ретро-вещи. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.С целью проникнуть внутрь домов злоумышленник взламывал замки и выставлял оконные рамы. Однако полиция быстро вычислила преступника. Им оказался 50-летний местный житель. Он приезжал в деревню, вскрывал пустые дачи и целенаправленно искал в комнатах предметы старины, которые коллекционировал.Украденное имущество изъято. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела.