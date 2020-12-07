Всероссийский конкурс детских туристических маршрутов вышел на новый виток: организаторы фиксируют первые итоги заявочной кампании и аналитической программы проекта. Конкурс проводится ..

Всероссийский конкурс детских туристических маршрутов вышел на новый виток: организаторы фиксируют первые итоги заявочной кампании и аналитической программы проекта.Конкурс проводится Федеральным агентством по туризму при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Проектного офиса по детскому туризму Российского союза туриндустрии. Параллельно с заявочной кампанией стартовала серьезная аналитическая программа, целью которой является формулировка актуальных, корректных, учитывающих мнение всех целевых аудиторий критериев оценки работ не только в рамках текущего конкурса, но и при определении лучших практик в сфере детского туризма в целом. В рамках программы ведется опрос родительского и преподавательских сообществ, проводятся экспертные интервью лидеров отрасли, организуются онлайн-сессии с ведущими целевыми сегментами в сфере детского туризма: родительскими комитетами, преподавателями и завучами, туроператорами, турагентами, студентами – разработчиками будущих турпродуктов и руководителями региональных подразделений исполнительной власти, отвечающих за развитие турпродуктов в настоящем. Уже сейчас можно говорить о выходе на новый этап реализации конкурса и о высокой степени вовлеченности интересантов, отрасли в целом:более 50 СМИ и информационных порталов осветили запуск приема работ на конкурс;более 80 спикеров из всех федеральных округов России приняли участие в стартегических онлайн-сессиях;более 150 заявок уже поступило на конкурс (по итогам первых дней заявочной кампании);более 1000 респондентов из преподавательского, родительского и туроператорского сообществ высказали свое мнение о критериях успешного турпродукта для детей.Все подавшие заявки на конкурс получат сертификаты участников, призеры будут награждены дипломами, получат обратную связь от экспертного сообщества, информационную и организационную поддержку от проектного офиса по детскому туризму Российского союза туриндустрии (РСТ), их проекты будут размещены на платформе СМАРТЕКА Агентства стратегических инициатив (АСИ), как лучшие практики организации детского туризма и рекомендованы к внедрению в регионах Российской Федерации. Победители так же получат возможность войти в разрабатываемую программу субсидирования детского туризма в рамках Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».