Награда присуждена в номинации «Экономика и бизнес» за мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции».

ВТБ Капитал Инвестиции получили премию Рунета 2020 за внесение значительного вклада в развитие русскоязычного сегмента интернета и цифровой экономики. Награда присуждена в номинации «Экономика и бизнес» за мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции». Оно признавалось лучшим инвестиционным приложением Рунета два года подряд (премия РАЭК по итогам 2018,2019 гг.). Премией отмечена значимая роль мобильного приложения в развитии рынка розничных инвестиций в России.«В 2020 г. число брокерских счетов в России удвоилось и достигло 7,6 млн. В 2021 г. мы ждем, что количество частных инвесторов преодолеет отметку в 10 млн. Во многом такому колоссальному росту способствует активное развитие инвестиционных платформ, которые сделали инвестирование дешевым, доступным и понятным для широкой массы инвесторов. Доля ценных бумаг за последние два года выросла с 13% до 20% в структуре сбережений населения и будет расти в дальнейшем - до 30% в ближайшие несколько лет, и далее до 50%-60%. Для нас важная задача создать такую инфраструктуру, чтобы населению было максимально удобно инвестировать, поэтому мы активно развиваем ВТБ Мои Инвестиции, каждый месяц обновляем мобильное приложение, совершенствуем его, добавляем новые функции и сервисы. Мы видим, как активно растет число его пользователей и уверены: в скором будущем инвестиции станут неотъемлемой частью сбережений каждой семьи», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.ВТБ Мои Инвестиции сегодня – это доступ более чем к 10 000 инструментов, возможность покупки российских и иностранных ценных бумаг на Московской и Санкт-Петербургской бирже, аналитика, новости, инвестиционные идеи и первый официально аккредитованный робосоветник в России. Ежемесячный оборот совершаемых в приложении сделок уже превышает 1 трлн руб.Для справки"Премия Рунета" вручается с 2006 года. Организатором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ. В этом году организаторы конкурса получили рекордные 1170 заявок на участие в 14 номинациях.