ВТБ Капитал выступил со-организатором выпуска биржевых облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-22 со сроком погашения через 3 года с даты начала размещения. Оферта не предусмотрена.

ВТБ Капитал выступил со-организатором выпуска биржевых облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-22 со сроком погашения через 3 года с даты начала размещения. Оферта не предусмотрена.Книга заявок по выпуску была открыта 3 декабря 2020 г. с маркетируемым уровнем ставки купона не выше 6,05% годовых и таргетируемым объемом размещения 20 млрд руб. Новая сделка ВЭБ.РФ привлекла значительный интерес со стороны рынка, общий спрос на бумагу превысил 40 млрд руб., более 35 инвесторов приняли участие в транзакции. Значительный спрос позволил эмитенту принять решение об увеличении объема выпуска до 25 млрд руб. и снижении ставки купона до уровня 5,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,04%.Расчеты по сделке будут проведены 8 декабря 2020 года. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.«ВЭБ.РФ успешно создал новый рыночный бенчмарк, разместив выпуск рекордного объема. Значительный спрос на бумагу не только позволил достичь выдающихся результатов с точки зрения итоговых параметров сделки, но и подчеркивает высокое доверие инвесторов к ВЭБ.РФ, а также к той трансформации, которую в данный момент проходит корпорация развития», - подчеркнул Алексей Коночкин, заместитель руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал.«Данное размещение стало для ВЭБ.РФ максимальным по объему за последние два года. В целом мы удовлетворены результатами размещения. Наш выход на рынок вызвал высокий интерес его участников, мы увидели достаточно диверсифицированный спрос от различных категорий инвесторов: банков, управляющих и страховых компаний, а также физических лиц. Это позволило осуществить размещение без премии к уровню вторичного рынка», - прокомментировал результаты сделки старший банкир ВЭБ.РФ Константин Вышковский.